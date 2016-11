30.11.16 - 06:32

Radio Kiepenkerl Hörerin hat Probleme mit Alditalk in Darup

Unser Handy haben wir immer dabei und nutzen es auch zu Hause gerne um zu telefonieren oder im Internet zu surfen. Mit dem mobilen Internet ist es in der Daruper Bauerschaft Hövel aber im Moment so eine Sache. Radio Kiepenkerl-Hörerin Sabine hat seit Wochen Probleme. Sie könne das Internet kaum nutzen. Auf Nachfrage beim Anbieter sagte man ihr nur, dass ein Sendemast in Nottuln ausgefallen war. Auf weitere Anfagen reagierte das Unternehmen nicht. Auch auf eine Anfrage von Radio Kiepenkerl gab es bislang keine Rückmeldung. Alditalk-Handys surfen allerdings im zusammengelegten O2/eplus-Netz. Das Unternehmen spricht von einem "komplexen technischen Problem". Ein Sendemast sei gestört, andere funktionierten. Techniker setzten alles daran, das Problem zu beheben.