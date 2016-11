30.11.16 - 06:52

Rutschgefahr auf Nottulner Brücke

Bei den Minusgraden sind wir auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule besonders vorsichtig unterwegs. Es kann stellenweise glatt sein. Vor allem auf Brücken, wo die kalte Luft auch von unten kühlt. Nottulner haben festgestellt, dass die Holzbrücken über die Bäche im Ort teils spiegelglatt sind. Radio-Kiepenkerl-Hörer Marcus aus Nottuln findet: Das ist eine Gefahr für Kinder. Die Gemeinde tut ihr Bestes.

Trupps der Gemeindewerke gehen regelmäßig Schulwege ab und streuen auch Salz. Auf Brücken ist das allerdings so eine Sache. Das Salz greift das Holz an, macht es noch gefährlicher und es kann auch die Bäche verschmutzen. Deshalb setzt die Gemeinde es an Bächen eher spärlich ein. Stattdessen mahnen Schilder zur Vorsicht und zwar schon seit Jahrzehnten. Einige Nottulner belächeln die Schilder, doch die Gemeinde sagt, sie sind eine wichtige Erinnerungsstütze. Nach ein paar Schritten sei jeder über die Brücke rüber.