30.11.16 - 16:23

Schwerpunkt-Kontrolle in Dülmen

Sie sehen heute Nachmittag in und um Dülmen viele Streifenwagen der Polizei. Eine Schwerpunkt-Kontrolle hat vor einer Stunde begonnen – die Polizisten wollen Einbrecherbanden schnappen. Der dicke Fisch ist den Polizisten noch nicht ins Netz gegangen, aber die Aktion geht noch ein paar Stunden. Die Polizei-Teams haben sich an den Ausfahrtsstrecken um Dülmen aufgestellt. Also an der B474 auf dem Pendlerparkplatz an der A43, Richtung Olfen und an einer Stelle in Hausdülmen. Sie winken verdächtige Autos mit fremden Kennzeichen heraus und überprüfen sie. Mit der Aktion will die Polizei auch einfach sichtbarer sein. Das soll abschrecken. Mit der Kontrolle will die Polizei die weiterhin hohen Einbruchszahlen im Kreis senken. Ein Polizei-Team hat zusätzlich einen Stand auf dem Marktplatz in Dülmen aufgebaut, hier informieren die Ermittler unter anderem über wirkungsvollen Einbruchsschutz.