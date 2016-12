01.12.16 - 18:49

Freizeitbad Düb in Dülmen stellt Umbau-Pläne im kommenden Jahr vor

Jetzt im Feierabend noch ein paar Bahnen im Freizeitbad düb in Dülmen ziehen - das gehört für viele mit dazu. Im kommenden Jahr klappt das teilweise nur noch sehr eingeschränkt. Ab Mai sanieren Arbeiter das Schwimmbad. Dafür schließt es zum Teil für ungefähr neun Monate. Das DüB hat heute Nachmittag Einzelheiten vorgestellt. Arbeiter erneuern die Fliesen. Sie gestalten die Duschen um und erweitern den Umkleidebereich. Außerdem verändert sich der Kinder- und Familienbereich. Das alte Kinderplanschbecken fällt weg - dafür teilt sich das jetzige Nichtschwimmerbecken. In einem Teil planschen die Kleinen, im anderen die etwas größeren Kinder. Eltern haben sie so besser im Blick. Dazu gibt es eine neue Rutsche und neue Spielgeräte für Kinder. Während des Umbaus sind nur einzelne Becken nutzbar - diese stellt das düb vor allem Vereinen und Schulklassen zur Verfügung. Das Freibad bleibt zusätzlich länger geöffnet. Der Saunen-Bereich ist komplett geschlossen.