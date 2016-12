01.12.16 - 18:44

Geld für Kunstrasenplätze in Merfeld und Buldern

Fußballer in Dülmens Ortsteilen Merfeld und Buldern wollen auf komfortablen Kunstrasenplätzen trainieren. Der zuständige Ausschuss hat sich dafür aufgesprochen, für das Merfelder Projekt im kommenden Jahr über 160 tausend Euro dazuzugeben. Adler Buldern – der Sportverein in dem größten Ortsteil von Dülmen soll im übernächsten Jahr Geld für einen Kunstrasenplatz bekommen. Hier plant der Verein schon fleißig, den Rest des Geldes will er durch Aktionen und Spendengeld zusammenbekommen. Endgültig entscheidet der Rat über das Geld aus dem Stadttopf in zwei Wochen.