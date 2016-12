01.12.16 - 18:36

Große Umfrage-Aktion des Projektes "Freiraum" von Coesfelder Kirchengemeinden

Den Kirchengemeinden im Kreis Coesfeld laufen die Mitglieder weg - diesen Trend soll eine Aktion in Coesfeld stoppen. Die Lamberti- und die Anna-Katharina-Gemeinden gehen heute den nächsten Baustein in ihrem "Freiraum-Projekt" an. Sie gehen dabei gezielt auf die jungen Menschen zu. Rund 3000 Umfragebögen gehen in die Post. Projektleiter Daniel Gewand will unter anderem wissen, wie die jungen Menschen zur Kirche stehen, wann sie in ihrem Alltag Zeit für Freizeit haben oder was ihnen in Coesfeld fehlt. Die jungen Menschen sollen mitreden und selbst mit die Kirche der Zukunft gestalten. Das Projekt "Freiraum" ist in Coesfeld bekannt. Im Sommer hatte sich der Pastoralreferent an den Brunnen auf dem Marktplatz gesetzt und hatte Jugendliche zu Gesprächen eingeladen. Das nahmen viele an.