01.12.16 - 06:37

Kanzlerin Angela Merkel bei Regionalkonferenz in Münster

Mittlerweile wissen wir, dass Angela Merkel auch im kommenden Jahr als Bundeskanzlerin antritt. Einer Umfrage nach finden das zwei von drei Deutschen gut. Am Abend hat Angela Merkel unter anderem mehreren CDU-Politikern aus dem Kreis Coesfeld die Frage gestellt, wie gut sie ihre Entscheidung finden, bei der Regionalkonferenz in Münster. Auch die CDUler durften ihr Fragen stellen. Zum Beispiel wie Angela Merkel zu einer Koalition mit den Grünen oder der Zusammenarbeit mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump steht und auch die Flüchtlings-Obergrenze war ein Thema. Diese Grenze fordert die Schwesterpartei CSU. Angela Merkel steht aber nach wie vor zu ihrer Meinung. Ein besseres Instrument den Flüchtlingsstrom zu reduzieren, sei Schlepper-Banden das Handwerk zu legen und die Ursachen für Flucht zu beseitigen. Deshalb sei es wichtig weiter an Frieden in Syrien zu arbeiten.

Es gab viel Lob und Bewunderung, mit so Aussagen wie "Wie schaffen Sie das eigentlich alles?"

Und Angela Merkel hatte die Gelegenheit, sich von ihrer menschlichen Seite zu zeigen. Anfang der Woche gab es in der Regionalkonferenz in Heidelberg einen Moment, in dem ein afghanischer Junge die Hand von Angela Merkel schütteln dürfte. Das hatte sich ein CDU-Mitglied in Münster auch für seine neunjährige Tochter erbeten und das durfte sie natürlich tun.