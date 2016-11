01.12.16 - 12:25

Karthäuser Winterzauber startet mit neuem Verkehrskonzept

So viele Besucher in so kurzer Zeit ziehen nur wenige Weihnachrsmärkte an. Heute startet der Karthäuser Winterzauber. Die Organisatoren rechnen mit rund 20 000 Besuchern in der Dülmener Bauerschaft Weddern. In den vergangenen Jahren war es auf der Zufahrtsstraßen immer wieder zu langen Staus gekommen. Die kleinen Kreisstraßen waren dem Ansturm nicht gewachsen. Das soll diesmal anders werden. Die Straße vorbei an den Werkstätten Karthaus wird zur Einbahnstraße. Sie können sie nur noch aus Richtung Buldern befahren. Das soll dafür Sorgen, dass die Shuttlebusse freie Fahrt haben. Diese bringen Besucher aus Dülmen, zum Beispiel vom Charleville-Meziérès Platz nach Karthaus. Am Wochenende sind zudem weitere Shuttlebusse im Einsatz. Diese bringen Sie auch von den Dülmener Ortsteilen zum Karthäuser Winterzauber. Der Winterzauber dauert vier Tage, bis einschließlich Sonntag. Start heute ist um 18 Uhr. Die Fahrpläne der Shuttlebusse finden Sie HIER