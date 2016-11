01.12.16 - 12:23

Künftige Nottulner Umgehungsstraße zeichnet sich schon ab

In gut einem Jahr fahren Sie in Nottuln über eine neue Umgehungsstraße. Das ist das große Ziel des Landesbetriebs Straßenbau. Er hat jetzt eine Baustellenbilanz gezogen. Der Straßenverlauf ist schon auf zwei Kilometern zu erkennen. Das ist fast die Hälfte der Strecke. Zwischen dem Nonnenbachtal und der Schapdettener Straße sind Arbeiter dabei, die zweite von drei Asphaltschichten aufzutragen. In dem Wasserschutzgebiet stehen an beiden Seiten der Straße Wände. Sie sollen das Schmutzwasser von der Straße abhalten. Folgen wir dem Verlauf ein Stück weiter, sehen wir an der künftigen großen Kreuzung mit der Havixbecker Straße schon die Ampelmasten stehen. Bis Ampeln hier rot-gelb-grün zeigen, dauert es aber noch. Schauen wir noch von der Schapdettener Straße bis zum Bereich Vogelbusch: Hier sind die Arbeiter gerade mit der Schotterschicht für die künftige Fahrbahn beschäftigt. Jetzt hängt es davon ab, wie sich der Winter entwickelt. Für die Wirtschaft ist die neue Straße eine wichtige Verbindungsstrecke für den Waren-Transport. Straßengegner sehen zu tiefe Einschnitte in die Natur.