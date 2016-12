01.12.16 - 18:39

Mitarbeiter des Milchkontor in Coesfeld blicken in eine ungewisse Zukunft

Es ist eine lange Zitterpartie für die Mitarbeiter des Deutschen Milchkontors in Coesfeld. Ein neuer Eigentümer übernimmt das Werk. Nach und nach erfahren die Kollegen, wer die Molkerei verlassen muss und wer bleibt. Gewerkschaft und der neue Eigentümer haben zu Ende verhandelt - und die Zukunft des Werkes im Gewerbegebiet Dreischkamp besiegelt. Fast 50 Menschen dürfen im Werk weiterarbeiten - und damit ein Dutzend mehr als ursprünglich geplant, sagt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Trotzdem fallen mehr als ein Drittel aller Arbeitsplätze weg. Die Namen stehen jetzt auf einer langen Liste - Betriebsrat und Unternehmen führen unangenehme Gespräche. Am 1. Januar übernimmt ja der neue Eigentümer den Standort. Die Arbeitsplätze fallen nicht von jetzt auf Gleich weg - die Kündigungsfristen gelten und es gibt auch Geld aus einem Sozialplan. Wenn auch die Stimmung am Boden ist - zumindest habe es kein Hauen und Stechen gegeben, sagt die Gewerkschaft. Die Übernahmepläne für das Milchkontor in Coesfeld stehen seit dem Sommer fest.