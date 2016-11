01.12.16 - 06:34

Neue Jobs durch US Armee in Dülmen

Auf dem Gelände der ehemaligen britischen Kaserne in Dülmen zieht nach und nach die US Armee ein. Sie schafft neue Arbeitsplätze. Jetzt hat sie die ersten Stellen ausgeschrieben. Sie sucht knapp 50 Techniker, Mechaniker und Lastwagenfahrer. Die US Armee will auf dem Gelände ein Depot für Fahrzeuge und Materialien einrichten. Insgesamt sollen dadurch im kommenden Jahr 250 neue Jobs entstehen.