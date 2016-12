01.12.16 - 18:48

Unfall zwischen Coesfeld und Gescher sorgt für Probleme im Feierabendverkehr

Sie haben jetzt wieder freie Fahrt zwischen Coesfeld und Gescher. Die Straße war in Höhe der Autobahnbrücke auf Fahrspur gesperrt. Ein Autofahrer war in Richtung Coesfeld unterwegs – er hatte einen anderen Fahrer übersehen, der auf der Kreisstraße nach Rosendahl wollte. Beide prallten zusammen – ein Auto schleuderte in den Graben. Ein Rettungswagen brachte einen Fahrer ins Krankenhaus. Abschlepper holten die kaputten Autos ab. Der Unfall sorgte für Probleme im Feierabendverkehr. Die Polizei ermittelt jetzt die Ursache – sie vermutet allerdings, dass der Fahrer in Richtung Coesfeld dem anderen die Vorfahrt genommen hat.