01.12.16 - 06:29

Weihnachtsmarkt in Dülmen startet

Eine Woche lang sausen die Schlittschuhfahrer schon über die Eisbahn beim Dülmener Winter. Ein paar Buden rund herum sind schon geöffnet. Heute kommen 50 weitere dazu. Der Dülmener Weihnachtsmarkt startet. Heute morgen laden die Organisatoren von Dülmen Marketing erstmal ihre Handy-Akkus. Das muss sein. Fällt das Handy aus, ist das ein echtes Problem. Ihre Telefonnummern haben die Organisatoren an alle Händler verteilt. Haben sie Probleme, heißt es schnell raus und helfen. Oft hakt es an Kleinigkeiten. Klinken an Hütten fehlen, der Strom läuft nicht, oder die Auslagen an den Hütten sind schief. Dann greifen die Organisatoren schnell ein. Einige Händler fragen außerdem nach Streusalz, zur Sicherheit falls es vor ihren Hütten durch kalte Temperaturen plötzlich glatt ist. In diesem Jahr gibt es übrigens mehr Hütten als in den Vorjahren. Zum ersten Mal stehen sie auch in der Marktstraße. Dadurch gibt es einen Rundlauf. Der Dülmener Weihnachtsmarkt startet heute Vormittag um 11 Uhr.