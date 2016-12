01.12.16 - 18:38

Zwischenbilanz der Unterschriftenaktion für den Berkelquell-Teich in Billerbeck

Seit rund 100 Jahren gibt es den Berkelquell-Teich in Billerbeck. Und das soll auch so bleiben - wünschen sich viele Billerbecker. Über 500 Menschen haben schon für den Ehalt des Teichs unterschrieben. Die Billerbeckerin Birgit Prawitz hatte die Aktion gestartet. Seit gut einer Woche liegen Unterschriftenlisten in Geschäften aus. Die Billerbeckerin will noch weitersammeln und die Zahl der Unterschriften möglichst verdoppeln. Algen verwandelnden Teich im Sommer regelmäßig in einen stinkenden Tümpel. Die Politik hatte deshalb entschieden das Wasser ablaufen zu lassen. Wegen der massiven Kritik ruht der Plan im Moment. Die Politiker wollen erneut darüber diskutieren.