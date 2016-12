02.12.16 - 12:39

9-jähriger Junge bei Unfall in Havixbeck verletzt

Die Polizei hat heute Mittag erste Erkenntnisse zur Ursache eines schweren Unfalls in Havixbeck. Dabei wurde heute Früh ein 9-jähriger Junge verletzt. Er überquerte die Landstraße an der Kreuzung Josef-Heydt-Straße mit dem Fahrrad. Ein Auto erfasste ihn. Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer über eine rote Ampel gefahren ist. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jungen in die Uniklinik nach Münster.