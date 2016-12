02.12.16 - 07:36

Adventsmarkt in Lüdinghausen startet heute

Im Halbkreis vor der St.-Felizitas-Kirche in Lüdinghausen stehen heute Morgen die Hütten des Adventsmarktes. Heute kehrt hier Leben ein. Um 11 Uhr geht der Markt los. Doch trubelig wird es schon vorher. Die Organisatoren von Lüdinghausen Marketing gehen heute Morgen noch einmal langsam von Hütte zu Hütte. Hängen die Lichterketten, ist alles schön geschmückt, sind Stolperfallen wie Kabel oder Kartons aus dem Weg und haben Händler noch Fragen? Sie räumen heute Morgen die letzten Artikel in die Hütten. Ein Züchter richtet ein Gehege her. Hier ziehen gleich Alpakas ein. Südamerikanische Kamele. Socken aus ihrer Wolle gibt es gleich nebenan. Techniker verkabeln noch die Bühne vor der Kirche - damit die vielen Gruppen, die hier auftreten, auch gut zu hören sind.