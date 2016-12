02.12.16 - 19:40

Busfahrer nach gescheitertem Schulausflug von Ascheberger Profilschülern verurteilt

Mit Grausen denken Profilschüler in Ascheberg an ihren gescheiterten Schulausflug ins Rurgebiet zurück. Ihr Schulbus fuhr an einem Stauende auf einen Lastwagen auf. Über 20 Schüler wurden leicht verletzt. Heute musste sich der Busfahrer vor dem zuständigen Amtsgericht in Kamen verantworten. Das Urteil: Eine hohe Geldstrafe und zwei Monate Fahrverbot wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Fahrer des doppelstöckigen Busses hatte den nötigen Sicherheitsabstand nicht eingehalten, begründeten die Richter heute ihr Urteil. Der Fahrer gab alles zu. Die Jungen und Mädchen in dem Bus hatten großes Glück, dass ihnen nichts schlimmeres passiert war. Sie waren heute im Gericht dabei – und sagten im Zeugenstand aus. Zwei Schüler sagten, ihnen sei bis heute mulmig, wenn sie in einen Bus einsteigen würden.