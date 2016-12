02.12.16 - 19:45

CDU in Billerbeck will Drogeriemarkt auf dem Gelände der Ludgeri-Schule ansiedeln

Ein Drogeriemarkt soll Billerbecks Innenstadt beleben. Alle Händler würden davon profitieren - jetzt hat die CDU dazu einen Antrag für den Rat eingereicht. Sie möchte den Drogeriemarkt auf dem Gelände der Ludgeri-Schule ansiedeln.

Dafür soll die jetzige Turnhalle weichen. Sie sei alt und marode, sagt die CDU. Ein Investor sei bereit hier einen Neubau für einen Drogeriemarkt hinzusetzen. Einziehen könnte dann die Drogerie-Kette "Rossmann". Sie habe der CDU bestätigt nach wie vor Interesse am Standort Billerbeck zu haben. Einen Interessenten gebe es auch für den neueren Anbau der früheren Mädchenschule. Hier könnte eine Filiale von Ernstings Family entstehen. Das Geld aus den Grundstücksverkäufen könnte die Stadt in eine neue kleine Turnhalle und die Zukunft der Schulen investieren. Die SPD sagte uns, sie habe sich immer dafür ausgesprochen einen Drogeriemarkt in der Innenstadt anzusiedeln. Das Schulgelände sei allerdings ein sensibler Bereich. Sie will deshalb erstmal Details und Hintergründe genau durchleuchten.