02.12.16 - 19:38

Grundschuleltern in Dülmen reden bei einer möglichen Sekundarschule mit

Eltern sollen bei einer möglichen Sekundarschule in Dülmen von Anfang an mitreden. Grundschuleeltern der ersten drei Klassen bekommen in den kommenden Wochen Post - die Stadt will sie für einen Workshop zusammentrommeln. Ende Januar stellen Experten das Unterrichtskonzept der möglichen Sekundarschule vor. Dann sind Ideen und Meinungen der Eltern gefragt. Geplant ist die Hermann-Leeser-Realschule zu einer Sekundarschule umzubauen. Dazu läuft im kommenden Monat ein Architekten-Wettbewerb an. Im Mai soll eine Jury über den Sieger entscheiden. Entscheidender Schritt danach ist eine Eltern-Umfrage: Nur, wenn Sie den Plänen zustimmen - macht sich die Stadt daran das Projekt umzusetzen.