02.12.16 - 19:39

Kilometerlange Staus durch Unfall auf der A 1 bei Ascheberg

Ein kleinerer Unfall hat am frühen Nachmittag auf der A 1 bei Ascheberg in Richtung Ruhrgebiet für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Die Polizei forscht nach der Ursache. Fest steht bislang: Zwei Autos sind ineinander gefahren – zwei Fahrer wurden leicht verletzt. Eine Fahrspur war blockiert – die Polizei leitete den Verkehr an dem Unfall vorbei. Dennoch staute es sich weit zurück. Über eine Stunde warteten genervte Fahrer. Auf der Umleitungsstrecke über Senden war es nicht besser – Straßen waren verstopft.