02.12.16 - 12:37

Pläne für neue Sporthalle in Nordkirchen

Seitdem das Hallenbad in Nordkirchen geschlossen hat, fehlt auch die dazugehörige Sporthalle. Die Gemeinde hat jetzt der Politik vorgestellt wie sie Ersatz schaffen will. Sie plant einen Anbau an die Gesamtschul-Sporthalle. Bis Anfang des Jahres haben die Fraktionen jetzt Zeit sich eine Meinung zu bilden. Dann entscheidet die Politik, ob es bei dem Standort bleiben soll. Stimmt sie zu, beginnt die Detailplanung. Die Gemeinde möchte möglichst noch im kommenden Jahr mit dem Bau der neuen Sporthalle starten. Geld soll aus einem Förderprogramm des Landes fließen.