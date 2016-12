02.12.16 - 19:41

Sieger-Entwurf für den Anbau an die Jakobischule in Coesfeld steht fest

In knapp zwei Jahren soll die Marthin-Luther-Grundschule in Coesfeld die Adventszeit in der alten Jakobischule feiern. Das ist der große Plan. Bis es soweit ist, ist noch viel Arbeit an. Heute hat die Stadt den Sieger-Entwurf eines Architektenwettbewerbs vorgestellt. Das war die Schwierigkeit: Die alte Jakobischule soll ihren Charme der Vergangenheit behalten – aber fit in die Zukunft gehen. Die Jakobischule ist aus den 1930er Jahren – sie ist also betagt. Die erste Etage liegt zwei einhalb Meter über dem Boden. Zugänglich ist die Schule nur über Treppen. Das Sieger-Architekten-Team will den großen Schulhof erhalten. Das Konzept sieht einen Anbau in Richtung Tafel vor. Ein Übergang soll den Anbau mit dem Altbau verbinden. Von der Franz-Darpe-Straße aus, sieht es aus wie ein umgedrehter Buchstabe „L“. In dem Anbau mit dem Übergang soll ein Forum für Treffen, Feste und sonstiges entstehen. Außerdem ist hier der Platz für die Übermittag-Betreuung vorgesehen. – Und der Übergang führt hindernisfrei in die erste Etage des Altbaus. Jetzt macht sich die Stadt daran, den Umbau der Jakobischule konkret zu planen. Viel formaler Kram steht an – Ziel ist es aber auf jeden Fall schon im kommenden Jahr mit den Arbeiten zu starten.