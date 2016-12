02.12.16 - 19:41

Weitere Gespräche zur maroden JVA in Münster geplant

Übergangsweise sitzen Häftlinge aus Münster im Gefängnis in Coesfeld – das Gefängnis in Münster ist marode. Jetzt haben sich unter anderem Justizministerium, Stadt Münster und der Landschaftsverband Westfalen Lippe wieder zusammengesetzt, um über die Zukunft des Gefängnisses in Münster zu beraten. Sie wollen zum einen klären, ob es überhaupt möglich ist das denkmalgeschütze Gebäude zu sanieren. Zum anderen wollen sie die Suche nach einem neuen Standort vorantreiben. Im vergangenen Sommer mussten rund 600 Häftlinge so schnell wie möglich umziehen, da ein das Gefängnis in Münster nach einem Gutachten als einsturzgefährdet galt.