02.12.16 - 19:37

Zusätzliche Kindergartenplätze in Lüsinghausen und Senden nötig

Kindergärten im Kreis Coesfeld platzen teilweise aus allen Nähten. Viele Städte und Gemeinden planen die Betreuungsplätze aufzustocken. In Lüdinghausen ist jetzt klar - es sollen 5 Gruppen zusätzlich entstehen - in einem Neubau oder als Anbau an eine bestehende Kita. Die Stadt prüft in den kommenden Wochen Standorte und rechnet verschiedene Varianten durch. 17 Kindergärten gibt es schon in Lüdinghausen und Seppenrade. Das reicht aber noch nicht. Auch in Senden und Ottmartsbocholt fehlen voraussichtlich schon zum Start des kommenden Kindergartenjahres Plätze. Die Gemeinde prüft deshalb, ob sich die Kita an der Drachenwiese in Senden erweitern lässt und wo in Ottmarsbocholt eine weitere Kita möglich wäre.