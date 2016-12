03.12.16 - 12:26

Freilichtbühnen im Kreis machen unterschiedliche Erfahrungen mit Winterprogrammen

Ein Besuch bei den Freilichtbühnen im Kreis Coesfeld ist normalerweise eher ein Sommervergnügen. In Billerbeck können Sie die Schauspieler allerdings auch im Winter bewundern. Hier startet heute das Winterstück "Momo" nach dem Roman von Michael Ende. Erfahrungsgemäß ist die Aula der Gemeinschaftsschule fast immer zu drei Vierteln gefüllt, wenn die Schauspieler auftreten. Neben dem Kinderstück hier gibt es ja im März noch ein Studiostück im Bühnenheim. Diese beiden Stücke zusammen locken über rund 4000 Zuschauer an. Die Ehrenamtlichen der Bühne - also Schauspieler, Bühnentechniker und weitere Helfer - sehen sich so das ganze Jahr über und wachsen als Gemeinschaft eng zusammen. Die Freilichtbühne Coesfeld hat ihr Winterstück dagegen vor fünf Jahren abgeschafft. Sie hatte es als Tournee aufgezogen. Das war irgendwann nicht mehr zu stemmen.