03.12.16 - 07:38

Grüner Abgeordneter für den Kreis sichert sich Chancen im Bundestag zu bleiben

Der grüne Bundestagsabgeordnete für den Kreis Coesfeld, Friedrich Ostendorff, hat sich in einer Kampfkandidatur gegen Volker Beck durchgesetzt. Damit sicherte er sich beim Parteitag in Oberhausen einen der aussichtsreichen Listenplätze für die Bundestagswahl. Holen die Grünen ähnlich viele Stimmen wie bei der vergangenen Bundestagswahl, bleibt Friedrich Ostendorff im Parlament. Hier ist er im Moment der landwirtschaftliche Sprecher seiner Fraktion. Kaum noch Chancen wieder in den Bundestag zu kommen, hat dagegen Volker Beck. Er gehört zum linken Parteiflügel und war im vergangenen Frühjahr in die Schlagzeilen. Die Polizei fand damals Drogen bei ihm.