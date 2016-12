03.12.16 - 12:29

Heimatverein wirbt für Bürgerhaus-Pläne in Senden

Ein Bürgerhaus soll künftige Heimat für alle Sendener Vereine sein. Das ist der große Plan des Heimatvereins. Um ihn zu verwirklichen, müssen alle an einem Strang ziehen, sagt die Vorsitzende Agnes Wiesker. Heute wirbt sie mit ihren Kollegen vom Heimatverein an einem Stand beim „Sendener Advent“ dafür. Das Team hat Pläne und Skizzen dabei. Das alte, leerstehende Ackerbürgerhaus an der Gartenstraße wäre geeignet. Der Heimatverein will es zurückbauen und an anderer Stelle wieder aufbauen. Über den Standort beraten Heimatverein und Gemeinde noch. Mitte Januar haben sie dazu ihr nächstes Treffen.