03.12.16 - 12:23

Neues Verkehrskonzept für Karthäuser Winterzauber geht auf

Heute eröffnen unter anderem in Havixbeck, Olfen, Senden und Appelhülsen Weihnachts-Märkte. An diesem zweiten großen Weihnachtsmarkt-Wochenende erreicht außerdem der Ansturm beim Karthäuser Winterzauber seinen Höhepunkt. Ein neues Verkehrskonzept soll verhindern, dass Chaos herrscht. Bislang klappt das, sagen die Organisatoren in einer ersten Bilanz. Anfangs habe die neue Einbahnstraßenregelung auf der Kreisstraße zur Karthaus für Verwirrung gesorgt. Das habe sich aber schnell gelegt. Auch der Parkplatz am Merodenweg habe sich bewährt. Infos zu Parkplätzen und Shuttlebussen - finden Sie HIER