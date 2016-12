03.12.16 - 07:41

Schwerer Unfall mit Lüdinghauserin

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Unfall zwischen Ottmarsbocholt und Amelsbüren. Eine ältere Autofahrerin aus Lüdinghausen war am Abend von der Straße abgekommen, vor einen Baum geprallt und anschließend mit ihrem Wagen in den Graben geschleudert. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Auto befreien. Sie war eingeklemmt. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Warum die Frau von der Straße abkam, klärt die Polizei noch.