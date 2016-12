03.12.16 - 07:38

Verjüngungskur für Heimathaus in Lette angedacht

Das Heimathaus in Lette ist ein Stück Dorfgeschichte. Es ist allerdings in seiner Zeit stehen geblieben. Der Heimatverein und die Stadt wollen sanft etwas ändern. Sie haben jetzt erste Ideen vorgestellt. Museum und Herdfeuerraum sind zum Beispiel nicht miteinander verbunden. Das ist unbequem für Besuchergruppen.

Im Haus ist der Keller etwas feucht und Heizungen sind an ungünstigen Stellen montiert. Außerdem ist die Fassade nicht gerade ein Hingucker. Die Werkstatt des Heimatvereins ist hier angesiedelt. Eine Idee wäre es, diese Werkstatt abzureißen und einen hindernisfreien Zugang in das Gebäude zu schaffen. Ein Fachbüro müsste sich das ganze mal genauer anschauen. Die Stadt soll dafür Geld lockermachen. Der Rat entscheidet, ob das drin ist.