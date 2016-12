03.12.16 - 07:37

Vierter Sieg in Folge für Preußen Münster

So gut lief es schon lange nicht mehr für Fußball-Drittligist Preußen Münster. Die Preußen holen den vierten Sieg in Folge. Im Heimspiel gegen Chemnitz stand es am Ende 1 zu 0 für die Münsteraner. Durch diesen Sieg haben es die Preußen ins Mittelfeld der Tabelle geschafft. Sie entfernen sich immer weiter von den Abstiegsplätzen.