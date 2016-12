04.12.16 - 09:42

Autofahrer in Coesfeld beschädigt bei Trunkenheitsfahrt Autos

Ein Autofahrer hat am Abend in Coesfeld einen Unfall verursacht. Er hatte sich in der Bernhard-von-Galen-Straße betrunken ans Steuer gesetzt. Beim Abbiegen beschädigte er zwei geparkte Autos. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Eine Frau beobachtete das, rief die Polizei. Und die stoppte den Autofahrer dann auch noch. Da war er aber schon weit gekommen - über die B 474 hatte er Höven erreicht. Er musste seinen Führerschein abgeben.