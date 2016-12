04.12.16 - 11:07

Clara Woltering aus Lette ab heute bei Handball-Europameisterschaft in Schweden zu sehen

Wie viele große Turniere sie schon gespielt hat - Handball-Torfrau Clara Woltering aus Lette hat aufgehört zu zählen. Sie ist seit 13 Jahren auf internationaler Bühne aktiv und heute geht es weiter. Die deutschen Frauen starten in die Europameisterschaft in Schweden. Erster Gegner sind die Niederlande. Clara Woltering freut sich schon. "Ich bin total neugierig auf unsere Spiele und freue mich unheimlich darauf. Da ist eine Unbekannte drin, aber ich weiß, was dieses Team leisten kann und das macht es unheimlich interessant, was wir jetzt schon auf die Platte zaubern können." Das Spiel von Clara Woltering bei der Handball-EM der Frauen gegen die Niederlande sehen Sie um 18.30 Uhr bei Sport1 im Internet.