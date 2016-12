04.12.16 - 09:38

Kundenzählung in Dülmen soll verkaufsoffenen Sonntag in Dülmen stärken

Offene Geschäfte an Sonntagen - bei uns im Kreis Coesfeld gibt es das heute in Dülmen, Havixbeck und Coesfeld. Doch wie lange noch? In Münster kippten Geschäfte verkaufsoffene Tage. Händler müssen beweisen, dass die meisten Besucher wegen der Feste kommen. In Dülmen sind deshalb heute Mitarbeiter eines Planungsbüros unterwegs. In der Hand halten sie kleine Geräte - mit einem Knopf und einem Zählwerk. Sie fallen kaum auf und beobachten doch alles ganz genau. Wie viele Menschen gehen in einer bestimmten Zeit von links nach rechts, welche von rechts nach links? Alles kommt in eine Liste. Und mit einem komplizierten Verfahren rechnet das Büro einen Durchschnittswert pro Stunde auf. Die Dülmener Händler nehmen die Zahl, ziehen die Zahl von einem normalen Werktag ab - und wissen so, wer wegen des Dülmener Winters gekommen sein muss. Die Zahl kommt dann in die Schublade. Und die Dülmener Händler haben was in der Hand, falls es tatsächlich zur Klage kommt. Coesfeld will demnächst auch Innenstadtbesucher zählen.