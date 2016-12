04.12.16 - 09:39

Menschen im Kreis Coesfeld verfolgen Schicksalstag für Europa

Politik ist für viele Menschen eine trockene Sache. Zwei politische Entscheidungen in Europa könnten sich aber heute bis in den Kreis Coesfeld auswirken. Menschen mit einfachen Parolen, Populisten, könnten in Italien und Österreich Aufwind verspüren. In Italien stimmen die Menschen über eine neue Verfassung ab. Ein Nein wäre wohl das Aus für Ministerpräsident Matteo Renzi. Und in Österreich könnte der rechte Norbert Hofer neuer Bundespräsident werden. Die Roruperin Margit Moser ist besorgt, was in ihrem Heimatland passiert. Kandidaten der großen Volksparteien versagten. Der Grüne Alexander van der Bellen und der Freiheitliche Norbert Hofer kamen in die Stichwahl. Ein Sieg von ihm könnte bei uns die Alternative für Deutschland beflügeln. Radio-Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster sagt: Ein Gegenrezept für Politiker bei uns ist auf Erfolge hinzuweisen. Zum Beispiel auf den Mindestlohn, der vielen Menschen mehr Geld beschert. Außerdem müssten Politiker dafür sorgen, dass der ländliche Raum nicht abgehängt werde. Umfragen sagen in Österreich einen knappen Sieg für Norbert Hofer voraus.