05.12.16 - 15:58

Arbeiten am Dülmener Stadtquartier gehen voran

Wo Sie in der Dülmener Innenstadt früher Ihr Auto geparkt haben, sehen Sie jetzt eine riesige Grube auf dem Overberg-Parkplatz. Sie ist das Vorzeichen für die künftige Tiefgarage des neuen Stadtquartiers – der kleinen Einkaufsstraße, die hier entsteht. Jetzt geht es schnell vorwärts. Die Grube ist schon da, erste Kräne stehen am Rande der Baustelle. Bevor die Arbeiter so richtig loslegen, haben die Experten des Kampfmittelräumdienstes noch zu tun. Sie haben den Boden abgesucht und drei Verdachtspunkte für mögliche Blindgänger gefunden. Diese stellen schauen sich die Experten in diesen Tagen genauer an. Dann schauen auch noch Archäologen drüber – sie sind ja immer auf der Suche nach stadtgeschichtlichen Spuren. Ziel für dieses Jahr: Noch vor Weihnachten sollen Fundament und Wände für die Tiefgarage fertig sein. In einem Jahr sollen wir nach dem Zeitplan des Investors in dem Stadtquartier einkaufen gehen. Das Stadtquartier soll Dülmens Innenstadt beleben.