05.12.16 - 13:33

Arbeiten am Emmerbach in Davensberg

In Davensberg sind Arbeiter in diesen Tagen an der Deipenwiese beschäftigt. Sie verbessern den Hochwasserschutz - wie Flüsse und Bäche in vielen anderen Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld soll auch der Emmerbach wieder natürlicher fließen. Er hat einen neuen Arm bekommen - darüber kann sich das Wasser bei Starkregen ausbreiten. Auf einem Weg aus einem Splitt-Sand Gemisch sollen hier künftig außerdem Schafe grasen und ein Steinhügel für Reptilien ist geplant. Ende April soll alles fertig sein.