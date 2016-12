05.12.16 - 14:20

Bundesverdienstkreuz für Schulleiter Ulrich Wessel

Bei dem Gedanken an den tragischen Flugzeugabsturz der German Wings Maschine in den Alpen bekommen wir wieder Gänsehaut - 16 Schüler und zwei Lehrerinnen des Joseph König Gymnasiums in Haltern - gleich hinter der Kreisgrenze - waren dabei ums Leben gekommen. Heute kommen die alten Erinnerungen nochmal hoch, wenn auch in einem positiven Zusammenhang. Der Schulleiter des Gymnasiums, Ulrich Wessel, bekommt heute in Berlin das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ulrich Wessel selbst sieht sich lediglich als Stellvertreter für all die vielen Menschen, die den Eltern, Familien, Schülern und Lehrern in der schlimmen Zeit beigestanden haben und dies heute noch tun. In der Begründung für die Auszeichnung steht: Ulrich Wessel tue seit dem Unglück alles Erdenkliche, um den Hinterbliebenen und Schülern und Kollegen zu helfen, die traumatischen Ereignisse zu verkraften. Bundespräsident Joachim Gauck verleiht ihm den Orden heute im Schloss Bellevue. Die Germanwingsmaschine war im März vergangenen Jahres abgestürzt.