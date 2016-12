05.12.16 - 07:00

Cabriobad in Senden ab heute wegen Reparaturen geschlossen

Im kommenden Jahr feiert das Cabriobad in Senden seinen 10ten Geburtstag – und schon jetzt bekommt es dafür eine Kosmetikkur. Das Bad ist ab heute bis zum Samstag in einer Woche gesperrt. Bad-Techniker tauschen unter anderem Filter, Unterwasserscheinwerfer und kaputte Fliesen aus. Ausserdem bringen Spezialisten die Brandmeldeanlage auf den neuesten Stand. Seit ein paar Wochen bekommt das Cabriobad umweltfreundliche Wärme von einem neuen Blockheizkraftwerk gleich neben an.