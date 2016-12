05.12.16 - 15:56

Drei Auszubildene im Kreis sind bundesweit Jahrgangsbeste

Stolz wie Oskar - das sind heute drei junge Menschen aus dem Kreis Coesfeld. Jacqueline Boskovic aus Senden, Sarah Kasnitz aus Nottuln und Tobias Watermann aus Olfen sind die Jahrgangsbesten in ihrem Ausbildungsberuf. In diesen Minuten ehrt die Deutsche Industrie und Handelskammer sie in Berlin. Bester zu werden war zwar nicht das Ziel von Tobias Watermann - er hat aber während der Ausbildung sehr gebüffelt. Seine Familie hat ihn nach Berlin begleitet - sie unterstützen ihn während der Ehrung und genießen dann den Abend in der Hauptstadt.