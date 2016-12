05.12.16 - 07:02

Erste Wasserstofftankstelle des Münsterlandes eröffnet heute in Amelsbüren, gleich hinter der Kreisgrenze

Die meisten von ihnen sind heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mit Diesel, Benzin – oder Autogas unterwegs. Einige von Ihnen fahren mit einem Elektroauto – aber noch kaum jemand ist mit einem Wasserstoff-Auto unterwegs. Dabei eröffnet - gleich hinter der Kreisgrenze, in Amelsbüren heute die erste Wasserstoff-Tankstelle im Münsterland. Das soll mehr Menschen auf den Geschmack bringen auf diesen besonders umweltfreundlichen Antrieb umzusatteln. Das geht nur langsam, sagt Energie-Experte Christof Wetter von der Fachhochschule Münster. Wasserstoff als Antrieb ist noch nicht so richtig im Alltag angekommen... Ein Kilo Wasserstoff kostet 9 Euro 50 - damit kommt ein Auto etwa 100 Kilometer weit. Damit ist Wasserstofffahren zumindest bei den derzeit relativ niedrigen Spritpreisen etwas teurer als Fahren mit Diesel oder Benzin. Also gibt es erstmal keine Konkurrenz... Es sind eher Geschwister. Die beste Lösung für ein Fahrzeug der Zukunft wäre eine Mischung aus beiden Antrieben – also Batterie mit zusatzlichem Wasserstoff-Antrieb. Bis das allerdings kommt, müssen wir wohl noch ein paar Jahre warten...