05.12.16 - 14:19

Fachbereich in Coesfeld zieht um

Sie möchten zur Pflegeberatung, wollen ein Gewerbe an- oder abmelden oder haben Fragen zu Hartz IV - die dafür zuständigen Mitarbeiter in Coesfeld sitzen ab sofort alle unter einem Dach in einem Fachbereich im Stadtschloss. Seit heute Mittag steht der Zeitplan für den Umzug. Am kommenden Donnerstag ziehen die Mitarbeiter um ins Dachgeschoss in das Stadtschloss. Dafür bereiten Techniker in diesen Tagen alles vor. Sie erreichen die Büros über den zentralen Aufzug. Am Donnerstag sind die Mitarbeiter telefonisch nicht erreichbar. Für dringende Fragen wenden Sie sich bitte an das Bürgerbüro in Coesfeld. Kurze Wege sollen helfen, Angelegenheiten schneller zu klären.