05.12.16 - 08:36

Probleme am Bahnübergang an der Coesfelder Straße in Dülmen

Wie ärgerlich ist denn heute Morgen in Dülmen auf dem Weg zur Arbeit? Das kommt immer wieder vor - an der Coesfelder Straße ist der Bahnübergang mal wieder vor. Ich habe gerade mit der Bahn gesprochen, die forscht nach der Ursache. Bis der Fehler gefunden ist, fahren die Lokführer auf Befehl. Die Schranken an dem Übergang an der Coesfelder Straße sind ja geöffnet und die Ampel zeigt Dauerrot. Der Lokführer bekommt den Befehlt, ganz ganz langsam über den Übergang zu fahren. Techniker der Bahn sind unterwegs. Die Polizei leitet Autos sicher über den Übergang. Ein Stau ist hier nicht zu vermeiden. Radio Kiepenkerl informiert Sie, sobald die Probleme an dem Bahnübergang in Dülmen an der Coesfelder Straße beseitigt sind.