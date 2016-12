05.12.16 - 17:05

Zum Shoppen nach Essen ohne Umsteigen

Wenn's nur mal schon so weit wäre: Zum Weihnachtsshoppen fahren viele Menschen aus dem Kreis Coesfeld Richtung Ruhrgebiet. Seit heute steht fest: Auf der Bahnstrecke Coesfeld Reken Dorsten kommen Sie künftig an den Wochenenden bis nach Essen, und zwar ohne umzusteigen. Damit baut die Nordwestbahn ihr Angebot aus. In Dorsten koppelt sie künftig den Zug aus Coesfeld an den aus Borken, auf dem Rückweg entsprechend umgekehrt. Einziger Wehrmutstropfen: Das Angebot gilt erst ab Dezember 2018 - zwei Jahre müssen Sie also weiterhin noch in Dorsten umsteigen.