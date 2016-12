06.12.16 - 12:34

Bau für neuen Radweg in Senden am Kappenberger Damm soll im kommenden Jahr starten

Hartgesottene Fahrradfahrer im Kreis scheuen weder Frost noch Kälte - sie sind immer unterwegs. Mit seinen gut ausgebauten Radwegen sorgt der Kreis Coesfeld für mehr Sicherheit – und er punktet vor allem bei Kurzurlaubern. Eine weiterer Radweg ist in Senden, entlang des Kappenberger Damms geplant. Gemeinde und Landesbetrieb Straßenbau haben sich jetzt über den Bau geeinigt. Grob steht schon fest, dass der Radweg entlang des Kappenberger Damms von der Venner Moorbrücke bis zur Kreisstraße in der Venne führen soll. Bis Ende Januar soll die Strecke feststehen. Gemeinde und Landesbetrieb schauen darüber. Ist der Verlauf okay, ziehen Landschaftsplaner los und schauen, wie groß die Einschnitte in die Natur sind – wo Bäume weichen müssen und über welche Wiesen die Radwegestrecke führt. Die Projekt-Partner setzen sich anschließend mit den Anwohnern zusammen und beraten, was wo machbar ist und wo die Strecke möglicherweise einen Schlenker machen muss. Großes Ziel ist es, mit dem Bau des Radweges zügig im kommenden Jahr zu starten.