06.12.16 - 06:38

Bus lässt sehbehinderten Mann in Lüdinghausen einfach stehen

Bei der Kälte heute Morgen auf den Bus zur Arbeit zu warten - das ist kein Vergnügen. Umso schlimmer, wenn der Bus einfach durchfährt... Das ist jetzt Radio Kiepenkerl-Hörer Jörg Hams in Lüdinghausen passiert. Er ist sehbehindert und stand mit seiner Verlobten an der Haltestelle an der Olfener Straße. Und dann das: Der Bus kam angefahren, Jörg Hams wedelte mit seinem Blindenstock und rief, aber der Busfahrer gab weiter Gas und fuhr durch.

Unglaublich!!! Dem Busunternehmen, der Regionalverkehr Münsterland ist die Geschichte sehr unangenehm. Immerhin war so etwas ähnliches erst vor einigen Monaten in Bösensell passiert. Die RVM will sich die Situation an der Bushaltestelle an der Olfener Straße in Lüdinghausen nochmal ansehen. Denkbar wäre hier ein rot leuchtendes Haltezeichen anzubringen. Dann könnten Busfahrer schon von Weitem erkenne, wenn Fahrgäste einsteigen wollen. Die Taxikosten von Herrn Hams will sie aber auf jeden Fall übernehmen.

