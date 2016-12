06.12.16 - 18:40

Ein Toter bei Brand in Seniorenheim in Werne - Rettungsdienst aus Kreis Coesfeld angefordert

Für einen dramatischen Großeinsatz sind Rettungs- und Notarztwagen aus dem Kreis Coesfeld heute Nachmittag in den Nachbarkreis Unna gefahren. Bei einem Brand in einem Seniorenheim kam in Werne ein Bewohner ums Leben. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt. Um auszuschließen, dass es weitere Verletzte gab, checkten Ärzte und Sanitäter 15 Bewohner aus benachbarten Zimmern durch. Ihnen war aber nichts passiert. Die Rettungswagen kehrten wieder nach Ascheberg, Dülmen und Lüdinghausen zurück.