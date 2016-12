06.12.16 - 06:37

Komposthaufen in Billerbeck brennt - und das bei Minusgraden

Einen Feuerschein haben in Billerbeck am Abend Nachbarn am Tannenweg beobachtet. Ein Komposthaufen in einem Garten hatte sich entzündet – die Flammen griffen auf eine Hecke über. 20 Feuerwehrleute löschten den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Jetzt klärt die Polizei, wie es an dem frostigen Winterabend zu dem Feuer in dem Komposthaufen gekommen war.