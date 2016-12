06.12.16 - 17:38

Kreis Coesfeld startet neue Umfrage zu Bus- und Bahnangebot

In vielen Ecken im Kreis Coesfeld fährt nur zu Schulzeiten ein Bus - wenn überhaupt. Viele wünschen sich ein besseres Angebot. Jetzt ist Ihre Meinung gefragt. Die Münsterlandkreise haben eine Internet-Umfrage freigeschaltet. Sie wollen wissen, wohin Sie mit dem Bus fahren möchten, wo es Probleme beim Umsteigen gibt oder was an den Haltestellen besser sein könnte. Die Antworten fließen in den neuen Nahverkehrsplan des Kreises ein. Er bestimmt, für welche Linien im Kreis es künftig Geld gibt. Einen Link zur Umfrage finden Sie im HIER.