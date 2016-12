06.12.16 - 12:29

Musikschulpavillon am Canisianum in Lüdinghausen verzögert sich

Schüler des Gymnasiums Canisianum in Lüdinghausen beobachten in ihren Pausen den Fortschritt der Baustelle für den Musikschul-Pavillon an der Aula. Es geht nur langsam vorwärts – und jetzt bei Frost ruht die Baustelle ganz. Die Arbeiten hinken dem Zeitplan hinterher. Eigentlich sollte der Rohbau jetzt im Dezember geschlossen sein – doch klappt nicht mehr. Ungefähr ist zu erkennen, wo die Fenster sein sollen – auch der Duchbruch zum Hauptgebäude lässt erahnen, wie sich der künftige Pavillon anbinden soll. Grund für den Verzug: Arbeiter haben die nötige Baustraße zur Baustelle gegen Ende der Ferien einen Monat verspätet angelegt. Eigentlich wollten Schule und Musikschule die neuen Räume im Frühling einweihen – auch das verzögert sich. Das Musikschul-Orchester soll hier künftig proben.